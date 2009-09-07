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Araç yakan kundakçılar yakalandı

07 Eylül 2009 13:59

Ataşehir'de 13 aracın yakılması ve korsan gösteri olaylarına karıştıkları ve bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütüne yönelik olarak ortaklaşa operasyon düzenledi. Baskında geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında kundaklama ve korsan gösteri olaylarına karıştığı belirlenen 7 kişi yakalandı. Gözaltına gözaltına alınan zanlıların 7 Temmuz’da 3, 18 Temmuz’da 6 ve 4 Ağustos’ta 4 olmak üzere 13 aracı yaktığı belirtildi. Bu kişilerin kundaklama olayı dışında 15 Ağustos günü korsan gösteri yaptığı bildirildi.

Ev ve üst aramalarında ise bilgisayar, örgütsel doküman, cep telefonları, sim ve hafıza kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, kamu düzenini bozarak güvenliği tehlikeye düşürmek amacıyla araç kundaklama ve Molotof atma eylemleri gerçekleştirmek suçundan Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

 

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