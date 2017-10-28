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 (araç ve bomba uzmanının incelemesi) BAYRAMPAŞA'DAKİ ŞÜPHELİ ARAÇTA KONTROLLÜ PATLATMA 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Mehmet İLKAY - İSTANBUL DHA Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki şüpheli araç, polis tarafından inceleniyor

28 Ekim 2017 20:56

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Mehmet İLKAY - İSTANBUL DHA
Bayrampaşa\'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki şüpheli araç, polis tarafından inceleniyor. Polis, otopark çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra olay yerine bomba uzmanı ekip geldi. Şüpheli araçta fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirildi. araçtaki inceleme devam ediyor

Görüntü Dökümü:
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-Polislerin önlemi
-Kontrollü patlatma
-Bomba uzmanının görüntüsü
-Aracın görüntüsü
-Bomba uzmanını incelemesi
-Detaylar

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