-ARAÇ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ ADANA (A.A) - 17.07.2010 - Adana'da, DSİ'ye ait sulama kanalına düşen otomobilde bulunan biri 11 aylık bebek 2 kardeş öldü, diğer 2 kardeş sağ kurtarılırken, babalarına ulaşılamadı. Karataş ilçesinden tatilden dönen ''Alp'' ailesini taşıyan otomobil, 19 Mayıs Mahallesi yakınlarında dikkatsizlik sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Olayda, düşme sırasında otomobilden fırlayan 11 aylık Emir ile 10 yaşındaki Gamze bir süre suda sürüklendi. İki kardeşin cesedi daha sonra olay yerinin yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu. Sevcan (16) ve Sergen Alp (17), çevredeki tarım işçilerinin yardımıyla sudan çıkartılırken, kaybolan baba Ömer Alp'in bulunması için çalışmalara başlandı. Bu arada, çevredeki görgü tanıkları, sudan çıkan bir kişinin ''kendimi öldüreceğim'' diyerek boş araziye doğru koştuğunu söylediler.