Araç sileceklerine bırakılan mermilerle ilgili 2 kişi ifade verdi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir sitede park halindeki 16 aracın sileceklerine mermi bırakılmasıyla ilgili evleri inşa eden kooperatifin eski yöneticileri Ahmet S. ve Muammer S.\'nin şüpheli olarak ifadeleri alındı. Eski yöneticiler, ifadelerinde, \"Bırakılan mermilerle alakamız yok. Kim, neden bıraktı bilmiyoruz\" dedi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen site sakinleri, sileceklerin üzerine bırakılmış mermileri fark etti. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, 16 aracın da sileceklerine mermi bırakıldığını tespit etti.

DAHA ÖNCE DE BIRAKILDI

Yaklaşık 6 ay önce de bir aracın camına mermi bırakıldığını belirten site sakini Mehmet Eken, \"Sabah eşimi işe bırakmak için arabaya bindim. Arabayı çalıştırdığımda baktım önde mermi var. Hemen polisi aradım. Daha önce de bir arabaya konulmuştu. Bugün de 16 tane arabaya mermi konulmuş. Bize gözdağı vererek bu arsadan çıkarmak istiyorlar. Arsamızda gözleri var. Bu durumdan korkuyoruz\" iddiasında bulundu.

\'KİM, NEDEN BIRAKTI BİLMİYORUZ\'

Polis, sileceklerine mermi bırakılan araç sahiplerinin ifadelerine başvurdu. Aralarında bir de polis memuru bulunan sürücüler, ifadelerinde, siteyi yapan kooperetifin eski başkanı ve yöneticilerinden şüphelendiklerini belirtti. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı, kooperatifin eski yöneticileri Abdullah Ş., Ahmet S., Muammer S., İsmail B. ve Zeki Z.\'nin şüpheli olarak ifadelerinin alınmasını istedi. Soruşturma kapsamında Ahmet S. ve Muammer S., polis merkezine giderek ifade verdi. İki şüpheli polisteki sorgularında, kendilerinin bir önceki dönem kooperatif yönetiminde yer aldıklarını belirterek, \"Bırakılan mermilerle alakamız yok. Kim, neden bıraktı bilmiyoruz\" dedi.

Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Polis, haklarında şikâyet bulunan diğer 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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