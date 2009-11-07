Araç satışları durdu

Otomobil satışları vergi indirimlerinin bitmesinin ardından acı fren yaptı. Ötv indiriminin sona ermesinin ardından ekim ayında otomobil satışlarının geçen yıla göre yüzde 36, eylül ayına göre ise yüzde 75 düştü. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı İbrahim Aybar, sektörün yeniden canlanabilmesi için iç tüketimin çeşitli desteklerle teşvik edilmesini gerektiğini kaydetti.









İZFAŞ'ın ODD desteğiyle düzenlediği İzmir Autoshow 2009 Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Fuarı, Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda açıldı. Açılış töreninde konuşan Aybar, vergi indiriminden sonra pazarda büyük bir daralma yaşandığını söyledi. Pazarın geçen 6,5 ayda vergi indirimi dolayısıyla bir canlanma yaşadığını kaydeden ODD Başkanı, iç piyasanın canlı tutulmasının önemini vurguladı. Eylül ayında indirimin bitmesiyle satışların da gerilediğini anlatan İbrahim Aybar, Avrupa Birliği'nde uygulanan eski araçların yenileriyle değiştirilmesi yönteminin Türkiye'ye de getirilmesini istedi.

Otomotiv üretiminde dünyada 15. sırada bulunan Türkiye'nin hedefinin ilk 10 olduğunu aktaran İbrahim Aybar, hedefe ulaşmak için iç tüketimin çeşitli kampanyalarla teşvik edilmesinin şart olduğunu söyledi. Türkiye'deki otomobil satışlarının yüzde 10'unun İzmir'de olduğunu ifade eden Aybar, fuarın ve bu şehrin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti ve bu tür fuarların yeni açılımlara fırsat vermesi dileğinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise şehrin fuarcılık ve kongre merkezi olma yolunda gösterdiği çabalara dikkat çekerek, "İzmir'de fuarcılığı sıçratmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor." dedi. Kocaoğlu, Türkiye'nin Kyoto Sözleşmesi'ne imza koyduğunu, buna önümüzdeki yıllarda 2 ile 4 milyon civarında olacağı tahmin edilen eski araçların sistemden çıkarılacağını ve yerine yenilerinin geleceğini anlattı. Belediyelerin de bu kapsamda eski araçlarını yenilemek zorunda olduğunu ifade etti.

Fuara; Audi, Citroen, Dacia, DFM, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volkswagen'in de aralarında bulunduğu 17 marka ve toplam 55 firma katılıyor. Firmalar, fuarda yeni modellerini de sergileme fırsatı buluyor. Subaru, yeni modeli 4x2 Impreza'yı da ilk defa İzmirlilerle buluşturdu.

Sergilenen arabaların yanında yeni nesil ileri sürüş eğitim teknikleri de gösteriliyor. Sürücü eğitiminde kullanılan araç, fren, çarpma koltuğu, t-max, alkol, skid car ve devrilen otomobil simülatörleri kullandırılıyor, muhtemel durumlardaki davranış eğitimleri uygulamaları yapılıyor. Katılımcılara, emniyet kemerinin kaza anında sağladığı koruma da uygulamalı olarak gösteriliyor. Ege Serbest Bölgesi AŞ (ESBAŞ) ise antika araba sergisiyle geçmişi bugüne taşıyor. 12 Kasım'a kadar açık kalacak İzmir Autoshow 2009, 12.00 ile 21.00 saatleri arasında gezilebilecek.