Araç satarken otoyu ustaya gösterme devri bitiyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) tarafında hayata geçirien yeni uygulamada, kaza yapan ve araç almak isteyenler, kaza ile ilgili tüm detaylı eksper raporunu, SBM’nin yeni sitesinden (www.sbm.org.tr) öğrenebiliyor.

Anadolu Ajansı'nda yer alana haberde, artık aracını satmak isteyen araç satıcıları, araçlarıyla ilgili yaptıkları kazaların boyutunu göstermek için oto servisine gitmek yerine detaylı eksper raporunu temin ederek, aracı almak isteyen kişiye öa raporu gösterebiliyor.

Detaylı eksper raporunda, aracın yaptığı kazanın maliyetinin ne olduğu, değişen parçalar, işçilik detayları ve onarımın yapıldığı tamirhane gibi hasara ilişkin tüm bilgiler yer alıyor.

Araçla ilgili eksper raporu sorgulaması yapmak için, ”www.sbm.org.tr” adresine girerek araç sahibinin TC kimlik numarası, hasarı sorgulanacak aracın plakası ve hasar tarihi bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor. Detaylı eksper raporu ücretsiz olarak sorgulanabiliyor.

Sistem 1 Ocak 2012 tarihinde devreye girdiği için, yalnızca bu tarihten sonra gerçekleşmiş ve eksper atanmış hasarlara ilişkin eksper raporları görüntülenebiliyor. Hasar tarihini bilmeyen ya da hatırlamayan araç sahipleri ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin sağladığı SMS servisi sayesinde plaka ile hasar sorgulaması yaparak hasar tarihini öğrenebiliyor.

Konuya ilişkin olarak, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Genel Müdürü Aydın Satıcı da, şunları kaydetti: ”Bir araçta zaman zaman küçük hasar nedeniyle de büyük maliyetler ortaya çıkabiliyor. Örneğin bir aracın kapısının birinde meydana gelen ezik nedeniyle aracın kapısı tamamen değişebiliyor. Eksper raporu ile birlikte artık bu ve bunun gibi değişen tüm parça ve yapılan işçilik detaylarına ulaşılabiliyor.

Alıcılar da sadece hasar maliyeti bilgisine göre hareket etmek zorunda kalmayıp, aracın hangi parçalarının değiştiğini, hangi bölümlerinde ne tip onarımlar yapıldığını araç satıcılarından eksper raporunu göstermesini isteyerek öğrenebilir. Bu sayede araç satılırken aracın servise ya da ustaya götürülmesine de gerek kalmıyor.”