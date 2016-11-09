Araç sahiplerine 'plaka' uyarısı: En düşük ceza 92 lira

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, plakalar konusunda şoförleri uyararak, "Plakası uygun olmayan araçlara ve izinsiz plaka basanlara büyük cezalar uygulanmaya başlandı. Artık kimse kafasına göre plaka basamayacak ve yönetmelikte belirtilen ölçülerin dışına çıkamayacaktır" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TSOF) yayınladığı genelgeyle ilgili açıklama yapan Sarı, yayınlanan genelgeye göre artık plakasını farklı yere monte edenlere 92, ölçülere aykırı plaka takanlar 412, aracını plakasız kullananlara bin 698, sahte plaka takanlara 5 bin, sahte plaka basanlara ve dağıtanlara 10 bin lira ceza kesileceğini söyledi.

Araç sahiplerinin bu genelgeye uyması gerektiğini, aksi takdirde büyük cezalar ödemekle karşı karşıya kalabileceklerini vurgulayan Sarı, "Yayınlanan genelgeye göre artık araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunludur. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 lira para cezası verilecek. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek.

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 lira para cezası verecek. Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınıyor. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 lira idari para cezası verilecek ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 lira idari para cezası verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin lira idari para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesiyle düzenlenen resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacaklar. Basılı kağıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu kişilerde resmi belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak” diye konuştu.