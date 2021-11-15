Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık’tan itibaren zorunlu hale geliyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlıyor.

1 Aralık’tan itibaren geçerli olacak kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde hareketlilik başladı.

Osman Doğan, “Fiyatlar, 13 jant 300 liradan bin 500 liraya kadar lastiğimiz var. Çeşitli lastikler olduğu için fiyatlarımız o şekilde değişiyor. Kış aylarında havanın 10 derece altına düştüğü anda takmamız gerekiyor. Kış lastiğinin amacı illa karda lastik takmak değildir. 10 derecenin altına düştüğü anda kış lastiği takmamız zorunlu hale gelmiş olmalı. Bunun sebebi ise lastiğin kauçuk oranı yani lastik üzerindeki dişler biraz daha yumuşadığı, yol tutuşu olduğu için daha sağlıklı sürüş olur. Frenleme mesafesi daha azalıyor aracın” ifadelerini kullandı.