Araç muayene ücretleri kredi kartıyla ödenebilecek

Araç muayene bedelinin kredi kartıyla ödenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre yetkililer, ilgili bankanın bu konuda olanak ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılmasının mümkün olacağını söylediler.

Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2020 yılı için belirlenen yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranında yapılan artışla birlikte otomobil için araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruş olmuştu. Egzoz emisyon ücreti de 80 TL’ye çıkmıştı.

Türkiye’de, araç muayene hizmetini, üç ortaklı TÜVTÜRK yürütüyor. Bu ortaklar sırasıyla Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint.