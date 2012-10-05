T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Araç lastiklerinden 10 numara yağ üretilecek

Sivas'ta bir firma, 1. Organize Sanayi'nde kuracağı fabrikadaömrünü tamamlamış araç lastiklerinden 10 numara yağ üretecek

05 Ekim 2012 17:17

Sivas'ta bir firma, ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden 10 numara yağ üretecek. Yüzde 100 geri dönüşümün sağlanacağı üretimde, araç lastiklerinden LPG, çelik tel ve karbon siyahı da elde edilecek.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Başkanı Birol Alp, AA muhabirine Önder Felek'e yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda 300 bin ton araç lastiğinin ömrünü tamamladığını söyledi.

Alp, yüzde 100 geri dönüşüm sağlayacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''10 ton ömrünü tamamlamış lastikten yaklaşık 4 ton 10 numara yağ üreteceğiz. Fuel oilden kalori olarak daha yüksek bir yakıt elde edeceğiz. Yaklaşık 3 ton civarında karbon siyahı denilen bir ham madde, 1,5 ton çelik tel ve 1,5 ton LPG elde edilecek. Karbon siyahı, ikinci sınıf plastiğin ham maddesi olarak kullanılacak. Yine plastik sektöründe birçok alanda kullanılıyor. Çelikleri hurdaya vereceğiz. LPG, ise fabrikada yakıt olarak kullanılacak. 10 numara yağ bu alanda üretim yapan firmalara satılacak. Çıkan ham maddelerin piyasa değeri çok yüksek.''

ETİKETLER

araçlastikyağüretilecekfirma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24