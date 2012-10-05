Araç lastiklerinden 10 numara yağ üretilecek

Sivas'ta bir firma, ömrünü tamamlamış araç lastiklerinden 10 numara yağ üretecek. Yüzde 100 geri dönüşümün sağlanacağı üretimde, araç lastiklerinden LPG, çelik tel ve karbon siyahı da elde edilecek.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Başkanı Birol Alp, AA muhabirine Önder Felek'e yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda 300 bin ton araç lastiğinin ömrünü tamamladığını söyledi.

Alp, yüzde 100 geri dönüşüm sağlayacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''10 ton ömrünü tamamlamış lastikten yaklaşık 4 ton 10 numara yağ üreteceğiz. Fuel oilden kalori olarak daha yüksek bir yakıt elde edeceğiz. Yaklaşık 3 ton civarında karbon siyahı denilen bir ham madde, 1,5 ton çelik tel ve 1,5 ton LPG elde edilecek. Karbon siyahı, ikinci sınıf plastiğin ham maddesi olarak kullanılacak. Yine plastik sektöründe birçok alanda kullanılıyor. Çelikleri hurdaya vereceğiz. LPG, ise fabrikada yakıt olarak kullanılacak. 10 numara yağ bu alanda üretim yapan firmalara satılacak. Çıkan ham maddelerin piyasa değeri çok yüksek.''