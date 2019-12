-Araç lastiklerindeki şifreler KAYSERİ (A.A) - 12.10.2011 - Araçlarda kullanılan lastiklerin yanaklarında, lastiğin üretim tarihi, azami basınç değeri, çekiş gücü, hız derecesi ve ısı mukavemeti gibi bilgileri içeren şifreler yer alıyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, lastikler, yanaklarına damgalanan üretim tarihinden 4 yıl sonra kullanım ömrünü tamamlıyor. Lastiğin üretim tarihi, üretim yılının son iki rakamı ve yılın kaçıncı haftasında üretildiğine göre belirtiliyor. Örneğin, ''3911'' şeklindeki üretim tarihi, lastiğin 2011 yılının 39. haftasında, yani ekim ayında üretildiği anlamına geliyor. Lastik şişirilirken ne kadar hava basıncı verileceği de yanakta belirtilmekte. Bu miktar, 28PSI, 32PSI, 44PSI gibi ifadelerle bildiriliyor. Lastiğin, azami basınç değeri kadar şişirilmesi, hem yakıt tasarrufu sağlamakta, hem de aşırı sürtünmeyi önleyip, lastik ömrünü uzatmakta önem taşıyor. Lastiğin tasarlandığı hız değeri de bir harf ile yük endeksinin yanında yer alıyor. Her harf, azami hız değerinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Lastik ebatları da sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. Yanakta yer alan ''P195/65R15'' ifadesindeki P yolcu lastiğini, 195 milimetre cinsinden lastiğin genişliğini, 65 enin boya oranını, yani lastik yüksekliğinin genişliğine oranını, 15 de jantın inç cinsinden çapını gösteriyor. Yanaktaki ''Temperature'' yazısı bitimindeki A, B veya C gibi harfler, lastiğin ısıya karşı mukavemet düzeyini gösteriyor. Lastikler en yüksek ısı dayanıklılığı için A'dan başlayarak B ve C diye sınıflandırılıyor. Lastiklerin çekiş gücü de önemli etkenlerden biri. Çekiş gücünün yüksekliği, ıslak zeminde aracın duruş mesafesini kısaltıyor. ''Traction'' ifadesinin sonundaki AA, A, B veya C harfleri, bu gücün büyükten küçüğe doğru sıralandığını gösteriyor.