Araç kiralama sektörü, dövizle kiralama ve satış işlemlerine yasaktan endişeli

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Dövizle kiralama ve satış işlemlerine yasak getirilmesi, araç kiralama sektöründe hayal kırıklığı yarattı.

Erdoğan'ın imzasıyla bu sabah Resmi Gazete’de yayınladığı Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılarak, yurt içinde dövizle konut ve oto kiralama ve satışı yasaklandı.

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Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) temsilcileri sabah 07.00’den beri bu konu ile uğraştıklarını, öğleden sonra İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) toplanacaklarını ve bu konuyu görüştüklerini belirtti.

TOKKDER yetkilileri ardından dernekte toplanarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşme ayarlamaya çalışacak. Yetkililer, “Müşteri ile kurda anlaşma sağlanamaz ise kontratlar iptal olur ve bu da sektörü felakete sürükler” dedi.

İşlemlerin yüzde 78’i dövizle yapılıyor

Araç kiralama sektöründe işlemlerin yüzde 78’i dövizle kalanı ise TL ile yapılıyor. Kurdaki artış sonrası kiralamada son dönemde TL'ye de talep artmıştı. Ancak bu oran henüz çok düşük seviyelerde.