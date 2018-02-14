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Araç çarpan katır telef oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e bağlı kırsal Hisarönü Mahallesi'nde aracın çarptığı katır, telef oldu

14 Şubat 2018 19:52

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'e bağlı kırsal Hisarönü Mahallesi\'nde aracın çarptığı katır, telef oldu. Yol kenarında bulunan sahipsiz katır, kepçeyle yoldan alınarak gömüldü.
Marmaris merkeze 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi\'nde oturanlar, karayolu kenarında ölmüş katırı fark ederek zabıtayı aradı. Olay yerine gelen veteriner ve zabıta ekipleri, katıra bir aracın çarptığını, 30 metre gittikten sonra karayolu kenarında öldüğünü tespit etti. Katır, çağrılan kepçe tarafından karayolu kenarından alınarak boş bir arazide gömüldü. Yetkililer, katırın sahibinin olmadığını kaydetti.

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