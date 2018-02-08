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Araç çarpan gebe tilkiye tedavi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, bir aracın çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki gebe tilki, veterinerde tedavi edildi

08 Şubat 2018 15:44

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, bir aracın çarpması sonucu yaralanan 2 yaşındaki gebe tilki, veterinerde tedavi edildi.
Bartın Amasra yolu üzerindeki Uğurlar köyü mevkiinde karayoluna çıkan tilkiye bir araç çarptı. Yaralanan tilkiyi görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne haber verdi. Ekipler, tilkiyi alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı tarafından tedavisi yapılan 2 yaşındaki gebe tilki, bakımı için Zonguldak Gökçebey\'de bulunan Çanakçılar Hayvanat Bahçesi\'ne götürüldü.

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