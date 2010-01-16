'Araç brandalıydı, çıkamadık'

T24 - Tokat'ta teröristlerin devriye görevi yapan jandarma ekibine kurduğu hain pusuda yaralanan 21 yaşındaki Jandarma Onbaşı Arif Temel, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki(GATA) tedavisinin ardından verilen 45 günlük hava değişimi iznini geçirmek üzere memleketi Balıkesir'in Gönen İlçesi'ne geldi.





Saldırı anını DHA'ya anlatan Onbaşı Temel, ´Karakola 5-10 dakika kala yoğun ateş başladı. Araçtakiler ´pusu var atlayın´ diye bağırmaya başladı. Ancak araç brandalı olduğu için çıkamadık´dedi.



Tokat'ın Reşadiye İlçesi Sazak Köyü yakınlarında 7 Aralık 2009 tarihinde teröristlerin, devriye görevi yapan jandarma ekiplerine kurduğu pusuda, 7 asker şehit olmuş, aralarında Jandarma Onbaşı Arif Temel'in de bulunduğu 3 asker de yaralanmıştı. Gönen'de Zeki- Gülümser Temel çiftinin iki oğlunun büyüğü olan jandarma onbaşı Arif Temel, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin ardından verilen 45 günlük hava değişimi izni için memleketine geldi.



Acemi eğitimini tamamladıktan sonra Tokat'ın Reşadiye ilçesi Sazak Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Temel, 20 günlük izin dönüşü birliğine dönerken hain saldırıda yaralandı.





´Pusu var atlayın´ dediler ancak araç brandalı olduğu için çıkamadık´



Saldırı anını anlatan onbaşı Temel, ´Araçta kantin malzemesi olduğu için brandası kapalıydı. Ben en iç kısımdaydım. Daha sonra yola çıktık bu sırada ben etrafı daha iyi görmek için arka kısıma geçtim. 11 kişiydik. Arka bölümde 8 asker bulunuyordu. Askerlerden 3'ü sivildi. Karakola 5-10 dakika kala yoğun ateş başladı. İlk atışta karnımdan ben vuruldum. Ayaklarımdan da vurulmuşum ama hissetmedim. Araçtakiler bağırmaya başladı ´pusu var atlayın´ diye. Araç brandalı olduğu için çıkamadık. Şehit düşen arkadaşlardan bir tanesi bizi dışarı doğru ittirdi. Sonra yerde kaldık. Karakoldan 2 tane araç geldi. İlk, şehit düşen 2 arkadaşımla birlikte beni aldılar. Hastaneye götüren araç yolda bozuldu. Araç şoförü işi bildiği için aracı yokuş aşağı boşa aldı. O esnada gelen ambulansı durdurup bizi ambulansa geçirdiler´dedi..





´Keşke karşı karşıya mevzilerde çatışsaydık´



Onbaşı Arif Temel son olarak ´Karşı karşıya mevzilerde çatışsaydık. Ben şehit düşseydim de diğer arkadaşlarım şehit olmasaydı. Bize söylenen 1 teröristin 5 sene içinde öldüğü. Vurulmasa dahi pislikten, soğuktan 5 sene içinde ölüyor. Keşke karşı karşıya mevzilerde olsaydık. Ateş açma fırsatımız olsaydı. Olay 1 dakikadan az sürdü belki de´dedi.







