-ARAÇ BAKIMI İHMAL EDİLMEMELİ GAZİANTEP (A.A) - 14.09.2010 - TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şube Başkanı Ali Peri, düzenli araç bakımının güvenlik açısından olduğu kadar, yakıt tasarrufu açısından da son derece önemli olduğunu söyledi. Peri, yaptığı açıklamada, bakımı düzenli olarak yapılan araçların, yüzde 30 oranında yakıt tasarrufu sağladığını belirtti. Düzenli bakımı yapılmayan araçların, adeta kazalara davetiye çıkarttığına dikkat çeken Peri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, araç bakımının daha da büyük önem taşıdığını ifade etti. Peri, araçların, kışlık ve yazlık olmak üzere yılda iki defa bakımdan geçmesini, bunun yanı sıra, fren sistemi ve motor aksanında bulunan ve zaman içerisinde yıpranan parçaların da zaman kaybı yapılmadan yenilenmesinin gerekli olduğunu dile getirdi. Araç bakımının, mutlaka ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Peri, şöyle konuştu: ''Sürücüler, her zaman için araçlarının bakımını yaptırmalı. Ancak, özellikle tatil dönemlerinde bakım, çok daha büyük önem kazanıyor. Sürücülerin, başta motor ve lastikler olmak üzere araçlarını uzun yolculuk öncesinde her yönüyle bakımdan geçirmeleri gerekir. Lastiklerin hava basıncı sürekli kontrol edilmeli, motor bakımlı olmalı, hava ve yağ filtreleri temiz tutulmalı, eskiyen lastikler de mutlaka değiştirilmeli. Bunun yanı sıra, fren aksamı ve motorun belirli parçaları (kayışlar, bujiler, hava ve yağ filtreleri, balatalar) gibi hassas parçalar, eğer eskimiş ise yenileri ile değiştirilmelidir. Eskiyen, işlevini yapamayan en basit bir parçanın, çok büyük kazalara davetiye çıkartabileceği unutulmamalı ve bu konuda kesinlikle ihmalkar davranılmamalı.'' -HIZ VE UZUN SÜRELİ YOLCULUK- Ali Peri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve uzun süreli araç kullanmamaları konusunda da uyardı. Gerek şehir içinde, gerekse de şehirler arası uzun yolculuklarda aşırı hızdan kaçınılmasını isteyen Peri, şunları kaydetti: ''Bazı sürücülerin, fazla hız yapılmasının daha az yakıt kullanılması anlamına geldiği şeklinde yanlış bir düşünceye sahip olduğuna tanık oluyoruz. Kesinlikle, bu düşünce doğru değildir. Aksine, aşırı hız daha fazla yakıt tüketmek anlamına gelir. Araçlar, özelliğine göre 90 ya da 100 kilometrenin üzerine çıktığı zaman yakıt tüketimi önemli ölçüde artar. Bu nedenle, uzun yolda sürücüler eğer mümkün olursa 90 kilometrenin üzerinde bir hıza çıkmamayı tercih etmeli. Bunun yanı sıra, uzun yolda sürücülerin 25 kilometrelik hızın altına da düşmemeleri gerekir. Bu arada, sürücüler, özellikle uzun yolculuklarda sık sık mola vererek dinlenmeli. Mümkünse, gece yolculuklarından kaçınılmalı ve güneş ışınlarının etkili olduğu öğle saatlerinde yola çıkılmamalı. Gündüz yolculukları her zaman için daha güvenli ve avantajlı sayılır. Sürücünün, uzun süre araç kullanması, dikkatinin dağılmasına ve yorulmasına neden olacağı için kaza yapma riski artar.''