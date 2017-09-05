Arabuluculuk uygulamasına 11 bin başvuru yapıldı; yüzde 91'i anlaşmayla sonuçlandı

Adalet Bakanlığı'nın hukuki anlaşmazlıkların mahkemeye gidilmeksizin çözümünü sağlamak amacıyla hayata geçirilen arabuluculuk uygulamasında 10 bini aşkın başvuru yapıldı. Yıl içerisinde yapılan başvuruların yüzde 91'i anlaşmaya sonuçlandı.

Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre, hukuki anlaşmazlıklarda alternatif çözüm yolu olarak hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması, her geçen gün yaygınlaşıyor. Adalet Bakanlığı’nın uygulaması ile vatandaşlar, mahkemelere gitmeden hukuki anlaşmazlıklarına çözüm buluyor. Arabuluculuk uygulaması sayesinde hem yargının iş yükü hafifliyor hem de vatandaş uzun yargılama süreçlerinden kurtuluyor. 2017 yılı içerisinde arabuluculuk bürolarına 11 bin 169 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 91’i anlaşmayla sonuçlandı. Arabuluculuk bürolarında çözüme kavuşan anlaşmazlıklardan 5 örnek şöyle:

Konut sözleşmesi:

A.B., konut ön alım sözleşmesi ile bir gayrimenkul şirketinden henüz inşa edilmekte olan konutlardan satın aldı. Şirketle sözleşme imzalayarak kısmi bir ödeme gerçekleştirdi. Ancak daha sonra A.B., kendisine sunulan ödeme planının ekonomik olarak üstesinden gelemeyeceğini düşünerek, sözleşmenin feshedilmesini istedi. İnşaat firması olumsuz yanıt verdi. Arabuluculuk bürosuna başvuran A.B., bu sayede sorununu çözebildi. Arabulucu huzurunda bir araya gelen taraflar el sıkıştı. A.B.’nin sözleşmeyi fesih talebi kabul edildi. Ödediği bedel de geri verildi.

Kazazede yaşlı kadın:

80 yaşındaki D.B., kaldırımda yürürken, sürücüsünün park etmeye çalıştığı bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden kadın, araç sürücüsü tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kendisine çarpan sürücü tarafından götürüldüğünden haberi olmayan yaşlı kadın, arabulucuya başvurdu. Arabulucu tarafından sürücüye ulaşıldı, gerçek ortaya çıktı. Sürücü, kendisinin de yaşlı anne-babasına baktığını, duruma çok üzüldüğünü ifade etti. Bu gelişme üzerine yaşlı kadın, maddi tazminat yerine yaşlı bakım evinde 8 gün süreyle yaşlıların bakımına gönüllü yardım etmesini ve korunmaya muhtaç çocukların yaşadığı yurttaki çocuklara bir öğün yemek vermesini talep etti. Sürücü bu talebi kabul edince taraflar el sıkıştı.

Nafaka artırımı:

18 yaşındaki R.H., babasının ödediği nafaka miktarını artırmak için arabuluculuğa başvurdu. Taraflar arabulucuda bir araya geldi. Hem nafaka konusunda anlaştılar hem de aralarındaki diğer sorunlar büyük oranda giderildi.

Ücretini alamayan işçi

İşverenin ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ücretlerini alamadığını belirten G.B., soluğu arabuluculuk bürosunda aldı. Görüşmeler sonucunda, işçinin alacaklarının ödenmesi yönünde anlaşma sağlandı.

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