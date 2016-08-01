Suudi Arabistan’da işten çıkarılan 10 bin Hint işçi gıda kriziyle karşı karşıya

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da işlerinden atılan 10 bin Hint'in bir gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ülkedeki çok sayıda Hint işçinin işlerine kaybettiğini ve yiyecek alacak paraları kalmadığını söyledi.

Cidde'deki Hintler Hindistan hükümetinin yardımıyla hafta sonu ihtiyaç sahiplerine yiyecek dağıttı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Suudi Arabistan ekonomisinin büyümesi yavaşladı. Bakan Swaraj Twitter'dan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'daki sayıları üç milyonu bulan Hintli toplumuna çağrıda bulundu ve "Kardeşlerinize yardım edin. Sizi temin ederim, Suudi Arabistan'da işsiz kalan hiçbir Hint işçi aç kalmayacak" dedi.

Swaraj ayrıca bir bakanın Suudi Arabistan'a gidip, işsiz kalan ve ülkelerine dönecek bilet parası olmayan Hintlerin tahliyesi için düzenlemeler yapacağını belirtti. Cidde'deki Hint Konsolosu sadece Cumartesi günü 15 tondan fazla yiyecek dağıtıldığını belirtti.

Suudi Arabistan’tan açıklama yok

Suudi Arabistan'da önceki gün büyük bir Suudi-Lübnan inşaat şirketi olan Saudi Oger'de çalışan 800 Hint işçi, işten çıkartıldı. Yedi aydır maaş alamadıklarını söyleyen işçilerin Cidde'de gösteriler yaptığı belirtildi.

Suudi Arabistan hükümeti henüz Hint işçilerin durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Geçmişte İnsan Hakları İzleme örgütü yabancı işçilerin koşulları nedeniyle Suudi hükümetini eleştirmişti. Bakan Swaraj Kuveyt'te işten çıkartılan işçilerin de gıda sıkıntısı yaşadığını, ancak oradaki durumun biraz daha iyi olduğunu belirtti.