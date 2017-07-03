T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arabistan Kralı Selman'ı "Allah'a benzeten" gazeteci işten mi atıldı?

Kral Selman’ın emriyle gazetecinin kovulduğu öne sürüldü

03 Temmuz 2017 15:49

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ı Allah'a benzeten bir köşe yazarı işten atıldığı iddia edildi. 

Gazeteduvar'ın haberine göre, söz konusu makale, Suudi Arabistan’da yayın yapan Al Jazirah gazetesi yazarlarından Ramazan El Anzi tarafından kaleme alındı. El Anzi köşesinde, Kral’ı İslam’da ‘Esma ül Hüsna’ (Allah’ın Güzel İsimleri) olarak geçen 99 sıfattan ‘Şedid’ül Ikab’ (cezalandırıcı) ve ‘Halim’ (hoşgörülü) sıfatlarıyla andı.

Tepkilerin üzerine gazete özür yayınlayarak, “Yazarın, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı’ının kişiliğiyle ilgili kullandığı ifadeler kabul edilemez” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Suudi basını, bizzat Kral Selman’ın emriyle El Anzi’nin kovulduğunu da öne sürdü.

ETİKETLER

Suudi ArabistanAllahBenzettiGazeteciİştenAtıldıEmir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24