Arabistan Kralı Selman'ı "Allah'a benzeten" gazeteci işten mi atıldı?

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ı Allah'a benzeten bir köşe yazarı işten atıldığı iddia edildi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, söz konusu makale, Suudi Arabistan’da yayın yapan Al Jazirah gazetesi yazarlarından Ramazan El Anzi tarafından kaleme alındı. El Anzi köşesinde, Kral’ı İslam’da ‘Esma ül Hüsna’ (Allah’ın Güzel İsimleri) olarak geçen 99 sıfattan ‘Şedid’ül Ikab’ (cezalandırıcı) ve ‘Halim’ (hoşgörülü) sıfatlarıyla andı.

Tepkilerin üzerine gazete özür yayınlayarak, “Yazarın, İki Kutsal Caminin Hizmetkârı’ının kişiliğiyle ilgili kullandığı ifadeler kabul edilemez” açıklaması yapmak zorunda kaldı. Suudi basını, bizzat Kral Selman’ın emriyle El Anzi’nin kovulduğunu da öne sürdü.