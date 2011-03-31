Arabistan, inşaat pazarında Türk firmalara yüzde 25 pay

T24 - İsyan korkusu Suudi Arabistan Kralı Abdullah'a 400 milyar $'lık yeni paket açıklattı. Paketin 200 milyar $'ı konut ve cami yapımını içeriyor. Ülkenin yeni konut bakanı ise Türkiye'ye gelen ve TOKİ'ye hayran kalan Saud Al-Dhowaihy. Pazardan TOKİ ve Türk firmaların %25 pay alacağı tahmin ediliyor.



Son aylarda Arap ülkelerinde işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerle çıkan isyanlar, çığ gibi büyüyen ve başka ülkelere de sıçrayan ayaklanmalar Suud kralını korkuttu. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Arabistan'daki muhalif gençler Facebook, Twitter gibi soysal paylaşım ağları üzerinden örgütlenme çabası içine girince Kral Abdullah, ülkesini korumak için 35 milyar dolarlık bir sosyal yardım paketinin hayata geçirilmesi talimatını verdi. Suudi hükümeti bununla da kalmadı, 2014'ün sonuna kadar ülkenin kamusal yapılandırmaları için 400 milyar dolarlık harcama yapma sözü verdi. 5 yıl içinde harcanacak 400 milyar doların 67 milyar dolarının konut yapımına, 133 milyar dolarının ise ülkedeki bütün ibadethane ve camilerin yenilenmesine harcanacağı belirtildi.





500 BİN VİLLA TİPİ KONUT YAPILACAK



Geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan'la birlikte yaptıkları Suudi Arabistan ziyaretinde, konuyla ilgili temaslarda bulunduklarını anlatan Türk Suud İş Konseyi Başkanı Ali Bayramoğlu, 'Kral Abdulah'ın talimatıyla 5 yıl içinde 500 bin adet konut yapılacak. Bu konutlar, 1.5 katlı villa tipi, 222 metrekarelik konutlar olacak' dedi.





TOKİ modeli örnek oldu



TOKİ yetkilileri Suudi Arabistan'da 2021 itibariıyla ilave 2 milyon konuta ihtiyaç duyulacağının öngörüldüğünü belirterek, 'Shawish bin Saud Al-Dhowaihy, toplu konut idaresi başkanıyken, TOKİ'nin 4 - 5 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirdiği Konut Kurultayı'nı izledi ve TOKİ projelerini ziyaret etti. Ardından da Ankara'da TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'dan bilgi aldı. Bu görüşmelerde Al-Dhowaihy, TOKİ modelinden çok etkilendi ve TOKİ'yi ülkelesine davet etti. Al-Dhowaihy, ülkelerindeki son ekonomik paketlerin başta TOKİ ve müteahhitlerimiz için kayda değer fırsatlar yaratacağını söyledi' dedi.





En az %25 alırız



Türk firmaların Suudi Arabistan'da etkin olduğunu ve yılda 1.5 milyar dolarlık iş yaptığını anlatan Bayramoğlu, 'Üretilecek 500 bin konut için de Türk firmaların şansı yüksek. Suud hükümetinin düşünceleri de bu doğrultuda' dedi. Bayramoğlu, 200 miyar dolarlık yeni pastadan Türkiye en az yüzde 25 pay alacaktır' diye ekledi.





Suudi Arabistan'da iş yapmak isteyen firmalara yol açarız



Suudi Arabistan Konut Bakanı Shwesh Bin Saud Al-Dhowaihy'nin Türk-Suud İş Konseyi'ni ziyareti sırasında detaylı bir görüşme yapıldığını anlatan Bayramoğlu, 'Al-Dhowaihy konut geliştirmede tecrübeli Türk müteşebbisleri ve TOKİ gibi kurumların bilgilerinden istifade etmek istediklerini söyledi. Bu doğrultuda, Türk Suud İş Konseyi olarak Türk firmaları hakkında her türlü referans çalışmasını yapmaya hazırız. Konuyla ilgilenen firmalar konseyle irtibata geçebilirler' dedi. Bayramoğlu, mayıs ayında ülkeye bir ziyaret daha yapacaklarını sözlerine ekledi.







