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BBC Türkçe

Arabaya tırmanan fok, doğaya geri döndü

Avustralya'da bir evin önüne park edilmiş otomobilin üzerine çıkmış halde görüntülenen fok, doğal yaşam alanına geri götürüldü. Fok uyuşturucu iğneyle sakinleştirildikten sonra bir nehre bırakıldı.

28 Aralık 2016 15:54

Avustralya'da bir evin önüne park edilmiş otomobilin üzerine çıkmış halde görüntülenen fok, doğal yaşam alanına geri götürüldü.

Tasmania eyaletindeki Launceston'daki bir aracın üzerinde görüntülenen fok, dünya genelinde büyük ilgi çekmişti.

Ağırlığı 200 kiloyu bulan büyük erkek fok, ilk olarak sokakta dolaşırken görülmüştü.

Fok uyuşturucu iğneyle sakinleştirildikten sonra bir nehre götürülüp, bırakıldı.

Vahşi Yaşam Biyoloğu Richard Elderman, uyuşturucunun etkisinin geçtikten sonra fokun olaysız bir şekilde doğal yaşama geri döndüğünü belirtti.

Fokun kıyıdan 50 kilometre içerideki Launceston'a çevredeki su yollarını kullanarak gittiğine inanılıyor.

Alderman, çiftleşme mevsimindeki fokların Tasmania'da sık sık görüldüğünü belirtti ve "Bu dönemde hormonlarında değişiklikler oluyor ve büyük erkek fokları alışılmadık yerlerde görebiliyoruz. Bu kez garip olan bir arabanın kaputunun üzerine çıkmaları ve medyanın ilgisiydi" dedi.

Fokun çıktığı aracın sahibi William Gregory otomobilinde hafif hazar olduğunu belirtti. Gregory "Ön camı değiştireceğiz ve bir kaç eziği tamir ettireceğiz. Eski bir arabaydı zaten, dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

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