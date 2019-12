'Arabaya binmiyor, TV izlemiyor musunuz?'

T24 - Başbakan Erdoğan Türkiye'de nükleer enerji konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini belirterek, ''Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Karşı çıkanlar bilgisayar kullanmıyor mu, televizyon seyretmiyor mu" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 142 megavat kurulu gücündeki Enerjisa Hacınınoğlu Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, uçağının arıza yapması nedeniyle 1 saat 45 dakika gecikmeli geldi.



Törende konuşan Erdoğan, Japonya'daki çok büyük ölçekli depremi fırsat bilerek nükleer enerji noktasında tamamen bilgi eksikliği içinde yorumlar yapıldığını söyledi.



Şu anda dünyada 442 nükleer enerji santrali bulunduğunu, bu santrallerin bütün tedbirleri alınmak suretiyle güvenle enerji ürettiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:



''Riski var mı, tabii var. Patlayabilir. Şimdi patlayabilir diye geçenlerde söyledim, tabii bu malum şahıs ve şahıslar tarafından eleştiri aldık. Şimdi riski var patlayabilir, diye biz tüpgaz kullanmayacak mıyız? Riski var diye arabaya binmeyecek miyiz? Riski var diye İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün üzerinden geçmeyecek miyiz? Olur ya halatlar kopabilir, geçmeyecek miyiz? Deprem esnasında kopabilir. Geçmeyecek miyiz? İşte bu zihniyete sorarsanız geçmeyeceksiniz. Boğaz'ın altından tüp geçit yapıyoruz, raylı sistem kuruyoruz oradan geçmeyeceğiz? Riski var, havasız kalabilirsin.



Bu anlayış hiçbir zaman aklın, bilginin, deneyimin tecrübenin ortaya koyduğu eserlere yönelik başında hep olumsuzdur, 'no' tuşuna basarlar, bittikten sonra 'yes' tuşuna basarak geçerler, bunların yapısı bu. Nükleer enerjiye karşı çıkanlar, radyasyon riski olduğu için acaba bilgisayar kullanmıyor mu, televizyon seyretmiyor mu? Siz bir yandan Türkiye'yi büyütmekten bahsedecek, diğer yandan hayal tacirliği umut tacirliği yapacak ama diğer yandan enerjiyi nereden temin edeceğinizi açıklayamayacak, enerji yatırımlarına karşı çıkacaksınız. Bunu anlamak mümkün değil.



Anamuhalefet partisinin lideri, popülist vaatleri için kendi ismini kaynak olarak gösteriyor. Acaba Türkiye'nin enerji ihtiyacını da o kaynaktan mı karşılayacağız?''



Başbakan Erdoğan, 2023'te 2 trilyon dolar milli gelir, 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar kişi başına milli gelir hesap etiklerini ve böyle bir Türkiye'nin enerji ihtiyacın da katlanarak artacağından dolayı bugünden yatırımları gerçekleştirmek durumunda olduklarını söyledi.



2023 yılında Türkiye'nin kurulu gücünü 100 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, bunun içinde her yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık enerji yatırımına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.





Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:



''Bu iş hesap işi. Bunun adresi filancanın ismi filancanın ismi değil. Özelleştirmelerle özel sektörün enerjideki payını yüzde 75'e çıkaracak, hidroelektrik enerjisini de 20 bin megavat kurulu güce ulaşacak şekilde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 2023 itibarıyla rüzgarda kurulu gücümüzü 20 bin megavata çıkarmışı hedefliyoruz. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizden de bu süreçte güzel neticeler bekliyoruz.



Dün yine bu arama çalışmalarına katılacak olan bir platform, Karadeniz'e girdi. Hedefimiz 2023 yılında bu iki kaynağı da ithal etmeyen kendi üreten bir Türkiye ve ayrıca Sinop ve Mersin'de kuracağımız nükleer santrallerin de ülkemizin kurulu gücüne 10 bin megavat katkısı olacak. Tabii bununla kalmayacağız. Buna hedefimiz 4 tane daha nükleer de...



Biz harita çalışmaları üzerinde duruyoruz. Bunların da adımlarını atacağız. Türkiye'nin geleceğini inşa ederken en temel altyapılarından olan enerjiyi ihmal edemeyiz. Ve her şeyi de bütün planlama ve güvenlik tedbirleri içinde hayata geçirmenin gayreti içindeyiz.''



Başbakan Erdoğan Adana'da ise muhalefete yüklendi; sivil itaatsizlik ve CHP'nin seçim vaatlerini hedef aldı.



Erdoğan, toplu açılış töreninde ilk olarak BDP'nin başlattığı sivil itaatsizlik eylemine tepki gösterdi: Şiddete ‘hayır’ derler şiddet uygularlar, ‘demokrasi’ derler anayasa değişikliğine karşı çıkarlar, ‘insan hakları’ derler yazarlara sanatçılara tehdit uygular, baskı uygularlar; ‘barış’ derler tahrikten medet umarlar. Sizin nereniz sivil. Bu ayrımcılığa zemin hazırlayanlar asla dikiş tutturamazlar.”



Erdoğan'ın hedefinde, aile sigortası ve bedelli askerlik önerileri nedeniyle anamuhalefet partisi de vardı. Başbakan, "Çözüm önerilerimiz karşısında akp paniğe kapıldı" diyen CHP liderine yanıt verdi:



“Biz hayal ticareti, umut tüccarlığı yapmıyoruz. Biz sandık görününce proje yapanlardan, seçim görününce milletin içine girenlerden değiliz. Şimdi de çıkıyorlar 2023 hedeflerimizi taklit ederek, meseleyi sulandırmaya çalışıyorlar. Sevgili Adanalı kardeşlerim, taklitlerimden sakınınız...”