Arabasının motorunda üç metrelik piton buldu!

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Arabaların motor ikaz ışığının yanmasına birçok şey sebep olabilir, ancak genelde kaputu açtığımızda karşılaşacağımız problemin 3 metrelik bir piton olmasını beklemeyiz.

Florida Balık ve Doğal Yaşamı Koruma (FWC) yetkilileri, Dania Beach'teki bir işletmeye lüks bir otomobilin motorunda bulunan 3 metrelik bir burma pitonu çıkarmak için çağrıldı.

Maor Blumenfeld isimli vatandaş, işletmedekilerin motor ikaz ışığının yandığını görünce kaputu kontrol ettiğini söyledi. Kaputu açınca koca sürüngenle karşılaştılar. Blumenfeld'in çektiği görüntülerde doğal yaşamı koruma görevlisinin yılanı kafasının arkasından tutup kaldırmaya çalıştığı, yanındaki bir kişinin de poşet tuttuğu görülüyor.

FWC sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamalarda yakalanan pitonun büyük ihtimalle eğitim için kullanılacağını belirtti.

Burma pitonu, kuşları, memelileri ve hatta timsahları yediği için Florida'da istilacı tür sayılıyor.