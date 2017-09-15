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Dünya

Arabasının altına çakal sıkıştı; fark etmedi, 35 km yol gitti

Biyologlar tarafından kontrol edilen çakal tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı

15 Eylül 2017 03:46

Kanada'da bir kadın arabasının altına sıkışan çakalı fark etmeyince 35 kilometre yol gitti. Çakal, mucizevi bir şekilde hafif yaralanarak hayatta kaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Arabasında giderken bir terslik olduğunu fark eden Georgie Knox, aracının önüne baktığında bir çakalla karşılaştı.

Knox, Kanada'nın Alberta eyaletinde gerçekleşen olayı Facebook hesabında yazdı ve çakalın fotoğrafını paylaştı. Arabadan inip baktığında çakalın arabanın alt tarafında sıkışmış bir halde kendisine baktığını söyledi.

Arabanın altında sıkışmış haldeki çakalla birlikte 35 kilometre yol giden kadın çakalın canlı olarak kurtulmasının mucize olduğunu söylüyor.

Derhal yaban hayatı yetkililerine haber veren kadın çakalın çok az yaralı bir şekilde kurtarıldığını söyledi. Biyologlar tarafından kontrol edilen çakal tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

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