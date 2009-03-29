Arabasını paylaşan 3 bin lira tasarruf ediyor

Krizde tasarruf yöntemleri sınır tanımıyor. İşe giderken tasarruf etmek isteyenlerin oluşturduğu internet sitesinde yol arkadaşları araçtan ve parktan kazanıyor. Tasarruf miktarı 3 bin lirayı buluyor.



Krizle birlikte yaşamlarının her alanında tasarrufa yönelen insanlar işe gidip gelmenin de ekonomik yolunu buldular. Ticari taksilerden daha ucuza taşıyan korsan taksilerden sonra yolculuk etmenin daha ekonomik yolu bulundu. Star gazetesinin haberine göre bir grup çalışan bir araya geldi ve ‘arabapaylaş’ adıyla bir internet sitesi oluşturdu. Bu alana üye olan birkaç kişi aynı noktadan bir kişinin arabasıyla yola çıkıp masrafları paylaşıyorlar. İletişime tamamen kendileri geçiyorlar ve yolu kendileri belirliyor. Tasarruf miktarı 3 bin lirayı buluyor.



Masraflar düşüyor



Siteye ücretsiz üye olduktan sonra sistem şöyle işliyor: ‘Diyelim ki, Bakırköy’de oturuyorsunuz, işiniz Şişli’de ve ulaşımınızı arabanızla sağlıyorsunuz. Derya da Şişli’de çalışıyor ama o işe otobüsle gidiyor. İkiniz de ‘arabapaylaş.com’a üye oluyorsunuz. Orada tanışıyorsunuz ve Derya sizin benzin masrafınıza katılıyor, birlikte gidip geliyorsunuz. Bu arada park sorunu yaşayan Ömer ve Cenk de sizi buluyor ve hep birlikte işe giderken sizin benzin masrafınız 4’te 1 azalırken, Ömer ve Cenk arabalarından tasarruf ediyor.’



Çevre sağlığına katkı sağlıyor



Sistemle araçlar trafikten çekilmiş oluyor. Bir aracın günde 20 km yol yaptığı düşünüldüğünde ve aylık 200 lira otopark ücreti de dikkate alındığında bütçeden yılda 3 bin lira tasarruf etmek mümkün olabiliyor. Anlaşmaya bağlı olarak araçların dönüşümlü kullanılmasıyla tasarruf miktarını artırmak mümkün. Ayrıca atmosferdeki karbondioksit emisyonu global ısınmanın en önemli sebebi olduğu düşünüldüğünde, bu yöntem çevreye de katkı sağlıyor.

