Arabasına koyduğu cesetle Suriye'ye giderken yakalandı

Adana'da hastanede ölen kanser hastasını aracına koyup Suriye'ye götürmeye çalışan kişi polis tarafından durduruldu.

Yüreğir İlçesi Kışla Caddesi'nde hafif ticari aracın içinde kefenlenmiş halde ceset gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen polis aracın etrafını güvenlik şeridi çevirirken, cesedin kime ait olduğunu araştırdı. Bu sırada Muhammed Bekkur isimli bir vatandaş aracın yanına gelerek cesedin 20 yaşında kanser hastası Ömer Kaddur isimli bir kişi olduğunu, Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini, ölüm raporunun bulunduğunu Suriye'ye defnetmeye götürdüğünü söyledi.



Polis şahsın verdiği evrakları inceledi. Yapılan incelemede şahsın doğru söylediği teyit edildi. Ancak cesedin araçla taşınamayacağı bir cenaze aracı ayarlanarak Suriye'ye öyle götürülmesi gerektiği belirtildi.



Bu arada Bekkur'un cesedi yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu ile birlikte götürdüğü de ortaya çıktı. Çocuğun cesetle yoluculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Muhammed Bekkur Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğünde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, Kaddur'un cesedini cenaze aracıyla ülkesine götürebildi. (İHA)