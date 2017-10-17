Arabasına bomba yerleştirilen gazeteci yaşamını yitirdi

Malta’da, araştırma haber ve yazılar yazan gazeteci Daphne Caruana Galizia, arabasına yerleştirilen bombanın patlamasıyla yaşamını yitirdi.

Times Of Malta’nın, zsözünü esirgemeyen araştırmacı gazeteci" diye tanımladığı Daphne Caruana Galizia, blogunda son yazısını yayınladıktan kısa süre sonra arabasına binerek kent dışına çıktı.

Gazetecinin arabasına yerleştirildiği tahmin edilen bombanın bir süre sonra patladığı ve arabanın yanmaya başladığı belirtilen polis açıklamasına göre, patlama etkisiyle fırlayan Daphne Caruana Galizia’nın cansız bedeni, arabasının 15-20 metre uzağında bulundu.