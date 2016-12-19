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BBC Türkçe

Arabanın yavaş gitmesine öfkelendi, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

ABD'nin Arkansas eyaletinde üç yaşındaki bir çocuk, birlikte alışverişe çıktığı büyükannesinin arabayı yavaş sürmesine öfkelenen bir kişinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Kentte geçen ay da 2 yaşındaki bir çocuk, araçlarına ateş açılması sonucu öl

19 Aralık 2016 17:49

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Little Rock kentinde 3 yaşındaki bir çocuk, birlikte alışverişe çıktığı büyükannesinin arabayı yavaş sürmesine öfkelenen bir kişinin ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, ateş açan kişinin, adı açıklanmayan kadının dur levhasının bulunduğu noktada yavaş hareket etmesine öfkelendiğini ve olaydan sonra kaçtığını söyledi.

Kadının, torununun vurulduğunu önce fark etmediği ve ateş açılmasından sonra yoluna devam ettiği belirtiliyor. Daha sonra torununun vurulduğunu fark eden kadının bir alışveriş merkezine giderek polis haber verdiği, vücuduna en az bir kurşun isabet eden çocuğun hastanede öldüğü açıklandı.

Polisin, Cumartesi günü meydana gelen olayla ilgili olarak Chevrolet Impala marka aracın sahibini aradığı haber veriliyor.

Geçen ay yine Little Rock'ta iki yaşındaki bir kız çocuğu, hareket halindeki bir araçtan arabalarına açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan yakalanamamıştı.

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