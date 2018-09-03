Arabanın arkasında sürüklenen köpek Fethiye'de zabıta oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahibinin otomobilin arkasında sürüklemesi sonucu yaralanan köpek, tedavisinin ardından Fethiye Belediyesi'nde turizm zabıtası oldu. Belediyenin zabıta birimi tarafından sahiplenilen köpeğe "Aslan" adı verildi.

Özel üniforma giydirilen ve belediyenin turizm zabıtası biriminde görevlendirilen "Aslan", sıcaktan etkilenmemesi için saat 20.00 ile 24.00 arasında ekiplerle devriyeye çıkıyor. Sahilde zabıtalarla dolaşan Aslan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Şerife Varlışeflek, köpeğe yapılan şiddeti medyada gördüğünü, Aslan'ın kısa sürede iyileşmesine çok sevindiklerini söyledi.



İnsanların hayvanlara işkence etmesinin topluma da zarar verdiğini ifade eden Varlışeflek, "İnsanı, doğayı hayvanları sevmek gerekiyor. Fethiye Belediyesi'ni de ayrıca tebrik ediyorum. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olur." dedi.