-ARABALI VAPURDA ARABASINI UNUTTU İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapurda bir vatandaşın unuttuğu otomobil, heyecana neden oldu. Harem'den kalktıktan sonra Sirkeci iskelesine yanaşan ''Sultanahmet'' adlı arabalı vapurda, yolcu ve araçlar çıktıktan sonra 34 VP 5684 plakalı siyah renkli bir otomobilin sahipsiz olarak durduğu görüldü. Araçtan şüphelenen görevlilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis, arabalı vapur seferlerini durdurarak, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İskeleye gelen bomba imha uzmanları da araçta şüpheli herhangi bir duruma rastlamadı. İncelemeler sürerken ortaya çıkan bir kişi, otomobili vapurda unuttuğunu bildirdi. Genellikle yaya olarak vapura bindiğini, bugün ise aracıyla Sirkeci'ye geçmek için vapura bindiğini, ancak alışkanlıkla otomobili unuttuğunu ifade eden bu kişi, bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli aracın vapurdan çıkartılmasının ardından Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri de normale döndü.