Arabada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

ABD’nin Teksas eyaletinde, oyuncağını almak için arabaya giren 3 yaşındaki çocuk araçta mahsur kalınca, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti.

NTV’de yer alan habere göre, adı açıklanmayan 3 yaşındaki çocuk, kayıp oyuncağını bulmak için evinin önünde park halinde olan ailesinin aracına girdi ve burada mahsur kaldı.

Yaklaşık 45 dakika sonra kayıp çocuklarını bulan ailenin ilk müdahalesi ve olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu kurtaramadı. Olayın yaşandığı gün kentte sıcaklığın en yoğun olduğu günlerden biri olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada dışarıda sıcaklığın 37 derece olduğu anda araçta mahsur kalan çocuğun ölüm nedeninin kalbinin durması olduğu belirtildi.