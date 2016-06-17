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Dünya

Arabada kilitli kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Araç kilidi 1 çocuğun daha canına mal oldu

17 Haziran 2016 16:48

ABD’nin Teksas eyaletinde, oyuncağını almak için arabaya giren 3 yaşındaki çocuk araçta mahsur kalınca, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti.

NTV’de yer alan habere göre, adı açıklanmayan 3 yaşındaki çocuk, kayıp oyuncağını bulmak için evinin önünde park halinde olan ailesinin aracına girdi ve burada mahsur kaldı.

Yaklaşık 45 dakika sonra kayıp çocuklarını bulan ailenin ilk müdahalesi ve olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu kurtaramadı. Olayın yaşandığı gün kentte sıcaklığın en yoğun olduğu günlerden biri olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada dışarıda sıcaklığın 37 derece olduğu anda araçta mahsur kalan çocuğun ölüm nedeninin kalbinin durması olduğu belirtildi.

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