-Arabada en çok beyaz renk tercih ediliyor DETROIT (A.A) - 05.10.2011 - Dünyada en çok tercih edilen araba rengi, gümüş rengini geçen beyaz oldu. Boya üreticisi PPG tarafından yapılan araştırmaya göre, 2011 model arabaların yüzde 21'i beyaz renkli üretildi. İkinci sırada yüzde 20'lik oranla siyah ve gümüş renk yer aldı. Gümüş rengi son 10 yıldır listede birinci sırada bulunuyordu. Araştırmaya göre ayrıca, Kuzey Amerika'da en çok beyaz renk tercih edilirken, Avrupa'da siyah, Asya'da ise gümüş rengi birinci sırada yer aldı.