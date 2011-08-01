-ARABADA CESEDİ BULUNAN KADININ EŞİ GÖZALTINDA ADANA (A.A) - 01.08.2011 - Adana'da, polislerden kaçan zanlıların terk ettiği araçta cesedi bulunan genç kadının kocası katil zanlısı iddiası ile gözaltına alınırken, olayla ilgili iki kişinin daha arandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, önceki gün Gürselpaşa Mahallesi'nde bir yaralama olayına karıştıkları iddia edilen ve polisin ''dur'' ihtarında uymayarak kaçan zanlıların bir ara sokakta bıraktıkları araçta Elem Ünal'ın (31) cesedinin bulunması ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. Olayın ardından genç kadına daha önce de şiddet uyguladığı iddia edilen kocası Muhammet Ünal'ın (41) yakalanması için zanlının fotoğrafları ekiplere dağıtıldı. Zanlının gidebileceği adreslerde arama yapan ekipler, Muhammet Ünal'ı Kireçocağı Mahallesi'ndeki bir yakınına ait evde suç aleti silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ünal sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, olaya karıştıkları iddia edilen iki kişinin daha yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.