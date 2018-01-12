Araba tarafından ezilen çocuk yaralanmadan kurtuldu

İstanbul, 12 Ocak (DHA) - Hindistan’da yaşanadığı tahmin edilen olayda küçük bir çocuk üzerinden bir araba geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak yürümeye devam etti.

Videoda görülen küçük çocuk bahçe kapısını açtıktan sonra, annesi olduğu tahmin edilen, kucağında bir bebek taşına kadına bakıyor ve bahçeden dışarı çıkıyor. Yola doğru yürüyen çocuk köşeyi dönen siyah bir arabanın çarpmasıyla yere düşüyor ve araba üstünden geçiyor.

Araba üstünden geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan çocuk arabanın uzaklaştığı yöne bakarken, aracın sürücüsünün kazadan sonra durmaması kameralara yansıyor.

Görüntü Dökümü

- Bahçe kapısından çıkan çocuğa arabanın çarpma anı