Araba nerede müşteride, para nerede müşteride; 30'u aşkın kişi yemek yiyip senet imzaladıkları kişiler tarafından dolandırıldı

İnternet üzerinden araç satısında 'EFT' dolandırıcılarının ardından 'senetli-yemekli' yeni bir dolandırma yöntemi ortaya çıktı. İzmir'de yaşayan ve otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan 30'u aşkın kişi aynı yöntemlerle dolandırıldıklarını ileri sürdü.

İzmir'de, kendilerini Menemen ilçesinde köklü bir aileden olduklarını söyleyen kişiler, aracı alacakları kişileri kendilerine ait olduğunu söyleyerek götürdükleri restoranda yedikleri yemek sırasında önce güvenlerini kazandı, ardından da belirli bir miktarda kaporayı elden teslim etti.

Hayvancılıkla uğraştıklarını söyleyen kişiler, hayvanlarının kesim sırasında olduğunu belirtip, satıcıya parayı devir işlemleri sırasında nakit teslim edeceklerini söyledi. Satış işlemleri için notere gidildiğinde satıcı, alıcıya kesim sırası gelmediğinden bekledikleri parayı alamadıklarını, aracın bedelini gün içinde banka hesap numarasına yatırılacağını ifade edip, senet teklifinde bulundu.

Senedin imzalanmasıyla birlikte amacına ulaşan dolandırıcılar, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracını aldıkları kişileri evine kadar bıraktı. Bir süre sonra paranın hesabına yatmadığını anlayan vatandaşlar, aracı sattıkları kişilere ulaştı, ancak kesimde bir sorun yaşandığı bahanesiyle bu kişiler, vatandaşları oyalamaya başladı.

İçine düştükleri durumu hesaba para yatmayınca fark ettiklerini belirten mağdurlardan Mahir Kılıç, "Bizimle pazarlık yapan kişi ile aracı alan kişi noterde değişiyor. Bize kendini köklü aile olarak tanıtan kişiler, noterde aracı, çobanlarının alacağını söyledi. Senedi de o kişi ile imzaladık. Senet imzaladığımız kişinin üzerine ait hiçbir şey çıkmıyor. Emniyete konu ile ilgili başvuruda da bulunsak da bu yaptıkları dolandırıcılık değil, sizi kandırmışlar cevabı alıyoruz. İzmir'de bu yöntemle dolandırılan kişilere sosyal medya üzerinden kendi çabamla ulaştım. Şu an bu şekilde mağdur edilen 30 kişiyiz. Bunlar organize bir suç çetesi ve birilerinin bu kişilere dur demesi lazım" dedi. (DHA)