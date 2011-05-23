Araba kullanan kadın gözaltına alındı

T24

İnternette 'araba kullanma' kampanyası

Genç kadının pazar günü bir kez daha gözaltına alındığı ve Dammam'da bir cezaevine koyulduğu kaydedildi.Youtube'a gönderdiği kayıtta Şerif, “Hiçbir İslami kural kadının araba kullanmasını yasaklamıyor” diyor ve bunun Suudi Arabistan'daki sosyal faktörlere bağlı bir yasaklama olduğunu söylüyor.Suudi Arabistan'da geçen hafta kadın hakları eylemcisi olan Necla Hariri de 4 gün boyunca Cidde sokaklarında araba kullanmış ve “Suudi Arabistan'da hiçbir yasa tarafından yasaklanmaksızın kadınlara otomobil kullanma izni verilmesi gerektiği mesajını vermek için” böyle bir girişimde bulunduğunu belirtmişti.Ülkedeki bu yasağa karşı koymak için, internetten, 17 haziranda otomobil kullanma kampanyası başlatan bir Suudi kadın grubunun da üyesi olan Ciddeli genç kadın, beş yıl Kahire'de, beş yıl da Beyrut'ta yaşadığını ve bu kentlerde otomobil kullandığını kaydetmişti.Hariri ayrıca "çocuklarıyla birlikte çıktığı veya alışverişe gittiği zaman kocasına, babasına veya erkek kardeşine bağımlı olmaktan bıktığını" da söylemişti.