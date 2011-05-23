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Dünya

Araba kullanan kadın gözaltına alındı

Suudi Arabistan'ın Hobar kentinde bir kadın araba kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Kadınların otomobil kullanmasının yasak olduğu Suudi Arabistan'da, İnternet güvenliği danışmanlığı yapan 32 yaşındaki Manal El Şerif'in cuma günü Youtube'a araba kullanırken kayda alınmış görüntü gönderdiği, cumartesi günü Hobar'da yine araba kullanırken gözaltına alınan Şerif'in birkaç saat sonra da serbest bırakıldığı belirtildi.

Genç kadının pazar günü bir kez daha gözaltına alındığı ve Dammam'da bir cezaevine koyulduğu kaydedildi.

Youtube'a gönderdiği kayıtta Şerif, “Hiçbir İslami kural kadının araba kullanmasını yasaklamıyor” diyor ve bunun Suudi Arabistan'daki sosyal faktörlere bağlı bir yasaklama olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan'da geçen hafta kadın hakları eylemcisi olan Necla Hariri de 4 gün boyunca Cidde sokaklarında araba kullanmış ve “Suudi Arabistan'da hiçbir yasa tarafından yasaklanmaksızın kadınlara otomobil kullanma izni verilmesi gerektiği mesajını vermek için” böyle bir girişimde bulunduğunu belirtmişti.


İnternette 'araba kullanma' kampanyası

Ülkedeki bu yasağa karşı koymak için, internetten, 17 haziranda otomobil kullanma kampanyası başlatan bir Suudi kadın grubunun da üyesi olan Ciddeli genç kadın, beş yıl Kahire'de, beş yıl da Beyrut'ta yaşadığını ve bu kentlerde otomobil kullandığını kaydetmişti.

Hariri ayrıca "çocuklarıyla birlikte çıktığı veya alışverişe gittiği zaman kocasına, babasına veya erkek kardeşine bağımlı olmaktan bıktığını" da söylemişti.


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