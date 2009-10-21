Araba alanlardan metro vergisi alınacak

İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Araba alan herkes bundan böyle metro vergisi ödeyecek. Üstelik de az buz bir vergi değil...



Milliyet gazetesinin haberine göre İstanbul’da araç alan herkese 100 lira metro vergisi gelecek. Bazı merkezlere arabayla girmenin bedeli olacak. Arsası değerlenenden de rant vergisi alınacak. Otellerden alınması düşünülen‘konaklama’ vergisinden ise vazgeçildi.



Hükümet, belediyelerin ‘öz gelirlerini’ artırmaları için Yerel Yönetim Reformu'na hazırlanırken, İstanbul Büyükşehir belediyesi de yeni dönem için kolları sıvadı.



Metro Vergisi



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, finansman sıkıntısı nedeniyle ağır ilerleyen metro yatırımlarını hızlandırmanın yollarını arıyor. Yöntemler arasında her yeni araç alımından 100 lira ‘metro vergisi’ dikkat çekiyor..



Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre İstanbul’da günlük ortalama 700 araç satılıyor. Bu durumda yıllık ortalama 255 bin araç satıldığı hesaplandığında metro vergisiyle 25 milyon liralık gelir elde etmek mümkün olacak. Yetkililer, bu paranın metro kredilerinin geri ödenmesinde kullanılabileceğini belirtiyor.



Sur için İngiliz modeli



Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, bazı bölgelerde araç yoğunluğunu azaltmanın çarelerini aradıklarını söyledi. İngiltere’de bazı bölgelere kartı olmayan araçların girmesinin mümkün olmadığını belirten Eren, “Biz de öncelikle Fatih-Eminönü bölgesinde seyreltme yapsak, diye düşünüyoruz. Bunun için barkod sistemi getirerek, araç sayısını azaltmayı planlıyoruz” dedi.



Yüzde 25 rant vergisi



Belediyenin üzerinde çalıştığı bir diğer konu ise ‘rant vergisi’. Tarlası, arsası değerlenen vatandaşın, rantından yüzde 25 oranında belediyeye rant vergisi vermesi üzerinde çalışılıyor.



Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, “Örneğin vatandaşın bir tarlası var birim değeri 5 lira iken 50 liraya çıkmış. Aradaki rant artışının yüzde 25’inin oraya hizmet götüren yerel yönetimlere verilmesi üzerinde çalışıyoruz. Konu henüz çok yeni ve çalışmalarımız tam olarak netleşmedi. Ancak ilk öneri yüzde 25’inin yerel yönetime verilmesi, şeklinde geldi” dedi.



Konaklama vergisi yok



Belediyelerin gelirlerini artırmak için düşünülen ‘konaklama’ vergisinden ise vazgeçildi. Eren, hükümetin İstanbul’a gelen turist sayısını düşürür, turizmi olumsuz etkiler gerekçesiyle, konaklama vergisini onaylamadığını söyledi.



