-ARA TRANSFERİN REKORTMENİ CHELSEA LONDRA (A.A) - 01.02.2011 - İngiltere'de dün gece sona eren ve son gününde ülke futbol tarihinde rekorların kırıldığı transfer döneminin şampiyonu Chelsea oldu. Rus işadamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Londra ekibi, ocak ayındaki transfer döneminde 71 milyon sterlin harcayarak diğer takımları geride bıraktı. Liverpool'dan 50 milyon sterline Fernando Torres'i alarak ülke futbol tarihinin en yüksek ücretli transferini yapan ''Maviler'', Benfica'dan da David Luiz'i renklerine bağladı. İki yıldız futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Chelsea, transferin son gününde bir başka rekora da imza attı. Londra temsilcisi bir günde transfere en fazla para harcayan kulüp olarak tarihe geçti. Chelsea'nin 2003 yılından itibaren transfere harcadığı rakamlar şöyle: /* YIL HARCAMA (milyon sterlin) --- ------- 2003 111,3 2204 95,8 2005 27,9 2006 36,2 2007 12 2008 28,2 2009 4,7 2010 15,2 2011 71 */ -ADA TAKIMLARININ KASASINDAN 215 MİLYON STERLİN ÇIKTI- İngiltere Premier Lig takımları, dün sona eren ara transfer döneminde son yılların en büyük transfer harcamasını yaptı. Kulüpler geçen yıl ara transferde toplam 33 milyon sterlin harcarken, bu rakam Chelsea ve Liverpool'un rekor transferlerinin de etkisiyle bu yıl toplam 215 milyon sterline ulaştı. 2003 yılından itibaren ara transferde yapılan toplam harcamalar şöyle: /* YIL HARCAMA (milyon sterlin) --- ------- 2003 35 2004 50 2005 50 2006 70 2007 63 2008 146 2009 181 2010 33 2011 215 */