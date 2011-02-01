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Spor

ARA TRANSFERİN REKORTMENİ CHELSEA LONDRA (A.A)

01 Şubat 2011 20:06

-ARA TRANSFERİN REKORTMENİ CHELSEA LONDRA (A.A) - 01.02.2011 - İngiltere'de dün gece sona eren ve son gününde ülke futbol tarihinde rekorların kırıldığı transfer döneminin şampiyonu Chelsea oldu. Rus işadamı Roman Abramoviç'in sahibi olduğu Londra ekibi, ocak ayındaki transfer döneminde 71 milyon sterlin harcayarak diğer takımları geride bıraktı. Liverpool'dan 50 milyon sterline Fernando Torres'i alarak ülke futbol tarihinin en yüksek ücretli transferini yapan ''Maviler'', Benfica'dan da David Luiz'i renklerine bağladı. İki yıldız futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Chelsea, transferin son gününde bir başka rekora da imza attı. Londra temsilcisi bir günde transfere en fazla para harcayan kulüp olarak tarihe geçti. Chelsea'nin 2003 yılından itibaren transfere harcadığı rakamlar şöyle: /* YIL         HARCAMA (milyon sterlin) ---         ------- 2003         111,3 2204          95,8 2005          27,9 2006          36,2 2007          12 2008          28,2 2009           4,7 2010          15,2 2011          71 */ -ADA TAKIMLARININ KASASINDAN 215 MİLYON STERLİN ÇIKTI- İngiltere Premier Lig takımları, dün sona eren ara transfer döneminde son yılların en büyük transfer harcamasını yaptı. Kulüpler geçen yıl ara transferde toplam 33 milyon sterlin harcarken, bu rakam Chelsea ve Liverpool'un rekor transferlerinin de etkisiyle bu yıl toplam 215 milyon sterline ulaştı. 2003 yılından itibaren ara transferde yapılan toplam harcamalar şöyle: /* YIL         HARCAMA (milyon sterlin) ---         ------- 2003          35 2004          50 2005          50 2006          70 2007          63 2008         146 2009         181 2010          33 2011         215 */

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