-ARA RAPOR BAN Kİ-MUN'A SUNULDU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.09.2010 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun ara raporunu BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunduğunu, ancak raporu genel sekreterin henüz okumadığını bildirdi. Sözcü Nesirky, konuyla ilgili sorular üzerine yaptığı açıklamada, panel üyelerinin 2-3 Eylülde New York'ta ikinci kez toplandığını ve yapıcı görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Nesirky, raporun son derece teknik ve ara bir rapor olduğunu, çalışmaların devam ettiğini, genel sekreterin konuyu yakından takip ettiğini, bu yüzden de ara rapor istediğini belirtti. Genel Sekreter Ban'ın bu konuda kamuoyuna özel açıklama yapmasının beklenmediğini ifade eden Nesirky, bugün BM Sözcülüğünden konuyla ilgili yeni açıklama yapılabileceğini sözlerine ekledi. Ban Ki-mun, geçen ay, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı soruşturma komisyonunu kurmuştu. Türkiye, soruşturma komisyonuna kendi raporunu bu ayın başında sunmuştu. Soruşturma Komisyonunun ''nihai raporunu'' Genel Sekreter Ban'a gelecek yılın şubat ayında sunması ancak gerektiği takdirde komisyonun yeni bir ara rapor hazırlaması ihtimali bulunduğu belirtiliyor.