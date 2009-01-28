Ar-Ge istihdamı vergi avantajıyla artırılacak

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Gelir Vergisi Kanunu'ndaki düzenlemelerle, lisanslı depoculuk yoluyla tarımsal ticarette ve ar-ge teşviklerinde ''devrim niteliğinde değişiklikler'' yapıldığını bildirdi.



Bakan Çağlayan, söz konusu düzenlemelerle, şirketlerin, çalıştırdıkları ar-ge personeli için Gelir Vergisi stopajını yüzde 90'a kadar indirimli ödeyeceğini, lisanslı depolardaki ürünler için düzenlenecek ürün senetlerinin KDV'den süresiz, gelir ve kurumlar vergisinden de 5 yıl muaf olacağını bildirdi.



Çağlayan, Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve imzaya açılan değişiklere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair hazırladığı kanun tasarısının, kendilerinin de üzerinde çalıştıkları çok önemli bazı düzenlemeleri içerdiğini ifade etti.



Bakan Çağlayan, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle, lisanslı depoculuk yoluyla tarımsal ticarette ve ar-ge teşviklerinde ''devrim niteliğinde değişiklikler'' yapıldığını vurguladı.



Söz konusu düzenlemelerden birinin ar-ge konusunda getirilen teşviklere ilişkin düzenleme olduğunu ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:



''Bununla şirketlere, çalıştırdıkları ar-ge personelinin gelir vergisini yüzde 90'a kadar indirimli ödeme olanağı verilmesidir. Bu destek daha önce direkt çalışanlara uygulanıyordu. Değişiklikle destekten firmaların yararlanmasının önü açılıyor ve önemli bir maliyet avantajı sağlanıyor. Bu düzenleme, araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarının geliştirilmesi ve daha çok ar-ge personeli çalıştırılmasının yolunu açacak önemli bir gelişme.''



Lisanslı depoculuğa teşvik geliyor



Yasa tasarısıyla getirilen diğer bir önemli düzenlemenin de tarımda değer zincirini oluşturan ''Lisanslı Depoculuk'' sistemine getirilen çok önemli teşvikler olduğunu belirten Çağlayan, 2004 yılında yasalaşan ve mevzuat altyapısı tamamlanan ''Lisanslı Depoculuk'' sistemiyle; tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanabileceğini, sınıf, kalite ve standartlarının belirleneceğini, ürün senedi yoluyla mülkiyetin temsili sağlanarak ticareti kolaylaştıracağını, arz-talep dengesinin sağlanacağını ve üreticilerin ekonomik çıkarlarının korunacağını kaydetti.



Sistemin, üreticinin ürününü lisanslı depoya teslim etmesinin ardından ürün senedi almasını ve paraya ihtiyacı olduğunda, bu ürün senedini ya da bir kısmını satmasına dayandığını, ürünün lisanslı depoda kalacağını, ancak ürün senedinin el değiştirerek ticarete konu olacağını ifade eden Çağlayan, sistemdeki düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:



''Bu çerçevede lisanslı depoculuk yatırımlarının vergi düzenlemeleriyle teşvik edilmesi amacıyla bakanlığımız öncülüğünde Maliye Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar sonuçlandırılmış ve söz konusu düzenlemeler Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı içerisinde yer almaktadır.



Bu düzenlemeyle, lisanslı depoya teslim edilen ürün için üreticiye verilen ürün senetlerinin el değiştirmesinden doğan kazançlar, 31 Aralık 2013 tarihine kadar, Gelir ve Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulacak. Bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname verilmeyecek.''



Lisanslı depoya konulan ürünlerde KDV istisnası



Bunun yanında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alan Ticaret Borsası ve ürün ihtisas borsaları aracılığıyla ürünlerin lisanslı depolara ilk tesliminde ve borsadaki alım-satımında KDV istisnası da getirildiğini belirten Çağlayan, böylece ''lisanslı depoya konuların ürünler için düzenlenen ilk ürün senetleriyle ürün senetlerinin borsadaki alım-satımında KDV uygulanmaması, ürünlerin depodan çekildiği anda KDV uygulaması esası getirildiğini ve KDV'den doğacak sorumluluğun lisanslı depo işletmesine verildiğini'' vurguladı.



Lisanslı depo işletmesiyle ürün teslim eden arasında yapılan sözleşmeler ve ürün senetlerinin Damga Vergisinden de istisna tutulduğuna işaret eden Çağlayan, şunları kaydetti:



''Söz konusu tasarı ile getirilecek vergi avantajları, lisanslı depoculuk yatırımlarına ivme kazandıracaktır. Bu yolla artık üreticilerimiz,arz-talep dengesine dikkat edebilecek, ürünün değer kazanmasını bekleyebilecek, paraya ihtiyaç duyduğunda ürünlerini değil, ürün senetlerini satabilecek ve bunlardan doğan kazançlara vergi ödemeyecek.''

