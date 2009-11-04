AP'ye göre Türkiye'de sorunun kaynağı yargı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Türkiye'de birçok sorunun yargının iyi işlememesinden kaynaklandığını savundu.



AP Dış İlişkiler Komitesi'nde, İtalyan Hıristiyan Demokrat Gabriele Albertini tarafından kaleme alınan, Batı Balkan ülkeleri, İzlanda ve Türkiye hakkında karar taslağının görüşüldüğü oturumda konuşan Oomen-Ruijten, yargının tarafsızlık ve bağımsızlık sorununun çözülmesi gerektiğini belirterek, hükümetin açıkladığı yargı reformu stratejisinin bir an önce uygulanmasını istedi.



"Türkiye'de birçok sorunun kaynağı yargının iyi işlememesi" görüşünü dile getiren Oomen-Ruijten, yargı reformu konusunda hükümet ve muhalefetin uzlaşması çağrısında bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı Tahran ziyaretinde İran'la dostluk açıklamalarının büyük eleştiriye yol açtığını öne süren Oomen-Ruijten, "Fakat biz Avrupalılar için sadece dostluk yeterli değil, İran'da insan hakları yetersizliğinden de konuşmalıyız. Ayrıca İran'ın nükleer programı ve nükleer silahlar konusundaki görüşleriniz de açıklığa kavuşturulmalı" diye konuştu.



Liberaller adına konuşan Belçikalı Annemie Neyts-Uyttebroeck ise karar taslağında Türkiye'ye "İran konusu başta olmak üzere AB ile koordineli dış politika yürütmesi" çağrısı yapılmasına karşı çıkarak "Sürekli olarak Türkiye'ye ne yapması gerektiğini söyledik. Fakat onlardan dış politikalarını AB ile koordine etmelerini isteyemeyiz, bu yanlış bir şey. AB'de her üyenin dış politikası farklı ve biz buna saygı gösteriyoruz. Türkiye'den farklı bir şey yapmasını isteyemeyiz" dedi.



Oturumda Rum ve Yunan milletvekilleri ise Türkiye hakkındaki paragrafta Kıbrıs'la ilgili ifadelerin sertleştirilmesini istedi. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Albertini'nin kaleme aldığı genişleme karar taslağında, "katılım" kelimesi diğer aday ülkelerden Hırvatistan paragrafında 3 ve Makedonya paragrafında 1 kez kullanılıyor. Daha aday ülke statüsü bile bulunmayan İzlanda için dahi kullanılan "katılım" ifadesi, üyelik müzakerelerine Hırvatistan'la eş zamanlı başlayan Türkiye söz konusu olunca tercih edilmiyor.



Belgede Türkiye'ye, "İran konusu başta olmak üzere AB ile koordineli dış politika yürütmesi, Ek protokol yükümlülüklerini yerine getirmesi, Kıbrıs sorununa hızla kapsamlı çözüm bulunmasına aktif katkıda bulunması ve AB-NATO stratejik işbirliğinin ilerletilmesini engellemekten vazgeçmesi" çağrıları yapılıyor. Karar taslağında Türkiye'nin, Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi için gösterilen diplomatik çabalar memnuniyetle karşılanarak, TBMM'nin imzalanan protokolleri onaylanması isteniyor. Demokratik açılım çabalarının da övüldüğü belgede, Kürt kökenli vatandaşların sorunlarının çözümü yolunda hükümetin somut adımlar atması görüşü ifade ediliyor.