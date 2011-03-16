-APSELİ DİŞİ ÇEKEN DİŞ TEKNİSYENİNE 4 YIL HAPİS KAYSERİ (A.A) - 16.03.2011 - Kayseri'de, 16 yaşındaki gencin apseli dişini çekerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan diş teknisyeni, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl, 16 yaşındaki Sinan Kahriman isimli genç, ağrıyan dişini tedavi ettirmek için bir diş protez laboratuvarına gitmiş, burada kendisini 'diş hekimi' olarak tanıttığı iddia edilen Y.Ü, gencin iltihaplı dişini çekmişti. Öğle saatlerinde dişi çekilen Kahriman, aynı günün akşamında hayatını kaybetmişti. Dişini çektiği gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Y.Ü. hakkında 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasında, ölen gencin babası Naim Kahriman, yakınları ile tutuksuz yargılanan Y.Ü. ve avukatı hazır bulundu. Davacı tarafın avukatı davaya katılmazken, baba Naim Kahriman salona girmeden Y.Ü. ile tartıştı. Polis ekibi, baba Naim Kahriman'ı dışarı çıkarırken görülen duruşma sonucunda hakim, Y.Ü'yü 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Y.Ü, karar Yargıtay tarafından onandığı takdirde cezaevine girecek. Adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Naim Kahriman, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Kahriman, ''Benim yüreğim sızlıyor. Ölen tavuk değil, benim evladım. Alınan karara itiraz edeceğim. Sonuna kadar gideceğim'' dedi.