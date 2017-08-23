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Apratman yöneticisini sırtından vuran kız gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 24 yaşındaki Döne Y

23 Ağustos 2017 20:57

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da 24 yaşındaki Döne Y., aidat yüzünden tartıştığı aparman yöneticisi 52 yaşındaki Muhammet Atila\'yı tabancayla ateş ederek sırtından yaraladı.
Olay bugün Atakum İlçesi\'nde bulunan Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartman yöneticisi olan Muhammet Atila iddiaya göre aidat parasını almak için dördüncü katta oturan Döne Y.\'nin kapısını çaldı. Kapıyı açan ablasıyla aidat ödemediğini söyleyerek tartışan Muhammet Atila parayı alıp daireden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden Döne Y.\'nin dairesine gelen ve tartışmayı sürdüren Muhammet Atila, iddiaya göre \"Evinize gelen giden belli değil. Bir sürü yabancı şahıs gelip gidiyor. Rahatsız oluyoruz\" dedi. Tartışma kavgaya dönüşürken evdeki ruhsatsız tabancayı alan Döne Y., yöneticiye  ateş etti.
Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan yönetici Muhammet Atila, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Döne Y., ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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