Apple'ın vergi cambazlığı



"Australian Finacial Review" gazetesinin haberine göre Amerikan şirketi Apple, geçen 10 yılda 8 milyar 900 milyon Avusturya Doları (5 milyar 400 milyon euro) civarındaki kazancını İrlanda'ya transfer etti.

Şirket böylece İrlanda'da yüzde 0,7 olan gelir vergisinden faydalandı.

Gazete haberini şirketin bir kolu olan Apple Sales International'ın 10 yıllık mali bilançosuna dayandırdı.

Gazetenin haberine göre Apple 2013 yılında da Avustralya'daki cirosunu 88 milyar 500 milyon Avustralya doları olarak gösterdi. Ancak aynı yıl yaklaşık 2 milyarlık cirosunu Singapur üzerinden İrlanda'ya aktardı.

Apple konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak şirketin daha önceki açıklamalarında yasalar çerçevesinde hareket ettiğini yinelediği biliniyor.