Apple'ın sakladığı harita ortaya çıktı

T24 - iPad 2'nin satışa sunulmasıyla beraber eBay de kendi kanalıyla, Apple'ın yapmadığını yapıp, satılan iPad 2'lerin haritasını kullanıcılarla paylaştı.

Apple'ın iPad 2'yi satışa sunmasıyla birlikte iPad 2'nin bulunduğu teknoloji mağazaları kullanıcıların akınına uğrarken, iPad'in hangi ülkede ne kadar sattığı Apple tarafından bugüne kadar açıklanmadı.

Ancak eBAY, Apple'dan önce davranarak kendi bünyesinde ülkelere göre kaç adet iPad 2 satışı yapıldığını harita eşliğinde kullanıcılarla paylaştı.

Haritaya göre iki hafta içinde yaklaşık 12 bin satan iPad 2, ABD'de 8 bin satarken, Rusya'da 500, Japonya ve İngiltere'de 350 adet sattı. Satılan iPad 2'lerin modellere göre dağılımı ise şöyle:

* Satılan iPad 2'lerin yüzde 30'u 16 GB WiFi,

* Yüzde 23'ü 64 GB 3G iPad 2,

* Yüzde 17'si 32 GB WiFi iPad 2,

* Yüzde 14'ü 64 GB WiFi iPad 2,

* Yüzde 9'u 32 GB 3G iPad 2,

* Yüzde 7'si 32 GB WiFi iPad 2'den oluşuyor.

eBay üzerinden Türkiye'ye hiç iPad 2 satılmazken, Afrika kıtasında sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden iPad 2'ye talep oldu.

Not: Satış rakamları tamamen eBAY'in istatistiklerine dayanıyor; Apple'ın kendi satış kanallarıyla ABD ve dünyaya ulaştırdığı iPad 2'ler bu rakamlara dâhil değil.



