T24 LogoT24 Logo
Dünya

Apple'ın patronu Tim Cook: 350 yıllık tabloda elinde iPhone tutan bir kişi var

"O ana kadar iPhone'un nerede ve ne zaman üretildiğini bildiğimi zannediyordum"

28 Mayıs 2016 23:02

Dünyaca ünlü bilişim devi Apple'ın patronu Tim Cook, fotoğraflardaki ayrıntılar üzerinden bilimsel teoriler geliştirmeyi seven meraklıların çok beğeneceği bir açıklama yaptı. Sosyal medyada da çok tartışılan bir açıklamada bulunan Cook, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gördüğü 350 yıllık bir tabloda "iPhone" siluetinin yer aldığını belirterek, "O ana kadar iPhone'un nerede ve ne zaman üretildiğini bildiğimi zannediyordum. Zamanda yolculuğa böylece ikna oldum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Amsterdam'da bir grup gazeteci ve bilim insanına hitap eden Tim Cook, eski siyasetçi Neelie Kroes'in kendisini ülkenin en ünlü müzesi Rijksmuseum'a götürdüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. "Dün akşama kadar iPhone'la ilgili bilgilerim kesindi ama artık değil" diyen Cook, "Neelie beni bir Rembrandt tablosunun önüne götürdü ve bentabloda elinde iPhone tutan kişiyi görünce şoke oldum" ifadelerini kullandı.

Cook, "Size yemin ederim ki telefon oradaydı" dedi.

 

Rembradt tablosu değil

 

Tim Cook'un açıklamalarını haberleştiren İngiliz basını, sözü edilen tablonun Rembrandt'a ait olmadığı düzeltmesini yaptı. Daily Star gazetesinin haberine göre, Cook'un sözünü ettiği tablo, Hollandalı ressam Pieter de Hooch'un 1670 tarihli bir çalışması. Apple patronunun açıklaması, internetteki komplo teorisyenlerini de hareketlendirdi. Açıklamadaki istihza tonunu dikkate almayan birçok site ve sosyal medya hesabı, Cook'un sözlerini gerçekten tabloda iPhone olduğuna inanıyormuş gibi aktardı.

ETİKETLER

Tim CookAppleiPhonePieter de HoochRembrandt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24