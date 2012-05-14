Apple’ın kurucusu Wozniak'ın evinde interneti bile yok



Avustralya basınına konuşan Steve Wozniak, internet kullanma ihtiyacını cep telefonları ve diğer imkanlarla sağlıyor.



Milliyet'in haberine göre, California’daki Los Gatos kasabasının 1 kilometre kadar dışında yaşayan Wozniak, bölgedeki yerel ağ bağlantıları dijital erişim yerine kablolu kullanım gerektirdiği için tercih etmiyor. Fakat, piyasadaki tüm akıllı telefonlardan edinen Wozniak, hepsinden ayrı ayrı faydalandığını söylüyor.

Wozniak, en son rakibi Microsoft’un çıkardığı Windows Phone 7 akıllı telefonunun işletim sistemini övdüğü için teknoloji dünyasında tepki çekmişti.