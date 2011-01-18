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Ekonomi

APPLE'İN KURUCUSU ŞİRKETİN BAŞINDAN AYRILDI  SEATTLE (A.A)

18 Ocak 2011 12:56

-APPLE'İN KURUCUSU ŞİRKETİN BAŞINDAN AYRILDI  SEATTLE (A.A) - 18.01.2011 - Apple Şirketinin kurucusu Steve Jobs, son iki yıl içinde ikinci kez sağlık sorunları nedeniyle şirketinin başından ayrılmak durumunda kaldı.  Apple firmasını küçük bir bilgisayar üretici konumundan dünyanın önde gelen teknoloji firmasına dönüştüren 55 yaşındaki Jobs son on yıl içinde nadir görülen ama tedavisi mümkün pankreas kanserine yakalanmış ve karaciğer nakli geçirmişti. Jobs dün çalışanlarına bir mesaj göndererek, sağlık sorunları nedeniyle işlerin başında bulunamayacağından, kendisi ve ailesinin özel hayatına saygı duyulmasını istemişti. Mesajında, Apple'ın alacağı önemli şirket kararlarında üst yöneticiliğe (CEO) devam edeceğini açıklayan Jobs, şirketin rutin operasyonlarından sorumlu olması için Tim Cook'a öneride bulunduğunu söylemişti. Apple Şirketinin kurucusu Jobs'un son iki yıl içinde ikinci kez şirketinin başından ayrılmak durumunda kalması sağlığı hakkında ciddi soru işaretlerine yol açtı. Küresel düzeyde teknoloji modasını belirleyen Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un görevini bıraktığını açıkladığı dün ABD'de ''Martin Luther King günü'' olması nedeniyle resmi tatildi. Bu nedenle, yatırımcıların borsada Apple'da yaşanan gelişmelere tepkisini, bugün şirketin piyasaların kapanması ardından açıklayacağı üç aylık gelir raporu ardından vermesi bekleniyor. Amerikalı yatırımcıların tüketicilerin ne istediğini önceden bilen, piyasaya sürülen ürünlerin en küçük detayıyla bile ilgilenen uzman lider Jobs'un sağlığı ile ilgili her dedikoduyu dikkatle izlediği belirtiliyor.

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