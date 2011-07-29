Apple'ın kasasında ABD'den daha fazla para var!

T24

Hissesi 400 dolara yükseldi



'Job'sun yerine geçecek isim!'

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, ülkenin borç tavanı limitini yükseltmek için tartışmalarını devam ettirirken, ABD Hazinesi, Washington'un bilançosunda 73.7 milyar dolar nakit para olduğunu açıkladı.Haziran sonunda ikinci çeyrek rakamlarını açıklayan Apple ise kasasında 75.8 milyar dolar nakit kaynağın bulunduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı.Açıklanan bu nakit miktarları, küresel ekonominin en büyük ekonomisindeki çarpıcı tabloyu göstermesi açısından da önem arz ediyor.ABD yönetimin açıkladığı rakamlar, Washington'un borç tavanı limiti tartışmaları öncesinde ne kadar büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını gösterirken, Apple'ın nakit miktarı California merkezli şirketin bilançosundaki nakit stokunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.Financial Post gazetesi, haberi ABD'nin efsanevi Sam Amca pozuna gönderme yapar şekilde, Steve Jobs'ın benzer bir fotoğrafını yayımlayarak verdi.Eldeki bu veriler, Apple'ın 2007'de iPhone marka akıllı telefonları piyasaya sürdükten sonra ne kadar güçlü bir şirket haline geldiğini de açık şekilde ortaya koyuyor.Şirketin hisselerinin borsadaki performansı da parmak ısırtıyor. Nasdaq'ta işlem gören Apple hisseleri bu hafta başında, şirket tarihinde bir rekor görerek, 400 dolara kadar yükseldi.Apple'ın şu anki piyasa değeri 363.3 milyar dolar ve sıralamada ABD'li enerji devi Exxon Mobil'den sonra dünyanın en pahalı ikinci şirketi konumunda bulunuyor.Apple'ın kanser hastalığı dolayısıyla uzun süredir mücadele halinde olduğu efsane patronu Steve Jobs, kansere karşı ayakta kalabilmeyi başarsa da, şirket içinde "Jobs'ın yerine kim gelecek" dedikodularının önüne geçmekte pek de başarılı olamadı.Wall Street Journal'da yer alan habere göre Apple'ın icra kurulu üyeleri arasında bir süredir Jobs'ın yerine kim geçecek tartışması yaşanıyor.1990 yılından bu yana Apple'ın CEO'luk görevini sürdüren Jobs'la ilgili bu gelişmeler yaşanırken, WSJ'de yayınlanan bu haberin ardından Jobs, gazeteye e-posta göndererek tüm bu spekülasyonların "saçmalıktan" ibaret olduğunu sert bir dille belirtti. Steve Jobs'un bu sinirli postasının ardından, WSJ'dan henüz bir yanıt gelmiş değil...