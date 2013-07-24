Apple'ın kâr oranları beklenenden iyi

Bilgisayar ve akıllı telefon devi Apple, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin biraz daha üzerinde kâr elde ettti.

Şirket, iPhone satışlarındaki artış sayesinde Haziran'a kadarki üç aylık dönemde, 6,9 milyar dolar kâr yaptı.

Ancak, bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 daha düşük ve kâr marjları da yüzde 42,8'den yüzde 36,9'a geriledi.

Buna karşın şirketin hisse senetleri yüzde 4 değer kazandı.

Şirketin cirosuysa beklenenin 35,3 milyar dolarla beklenenin üzerinde çıktı. Geçten yıl bu rakam 35 milyar doların çok az üzerindeydi.

Şirketin iPhone satış rakamlarıysa yüzde 20 artarak 31,2 milyona ulaşıp, rekor kırdı.

Ancak iPhone'ların bir yıl önceki ortalama 608 dolarlık satış fiyatı 581 dolara geriledi.

Apple'ın en yeni ürünü iPad'in satışlarında ise yüzde 14'lük gerileme oldu ve satılan İpad sayısı geçen yılki 17 milyonluk rakamdan, 14,6 milyona geriledi.

Apple son 10 yıldır tüketicilerin ve yatırımcıların gözde markasıydı.

Ancak üç yıl önce iPad'in çıkartılmasından bu yana yeni ürün geliştirememesi ve özellikle Samsung'la rekabet, piyasadaki lider konumunu sarstı.

Apple'ın üst üste iki çeyrekteki kazancında, bir önceki yıla göre düşüş oldu.

BBCTürkçe